Mezinárodní Bookerovu cenu získala letos nizozemská spisovatelka Marieke Lucas Rijneveldová. Porota ji ocenila za temný příběh The Discomfort of Evening (Večerní nepokoj). Devětadvacetiletá Nizozemka se stala nejmladší držitelkou prestižního literárního ocenění.

Mezinárodní Bookerova cena se uděluje za knihu přeloženou do angličtiny a vydanou v Británii či v Irsku. Poprvé byla ještě jako Man Bookerova cena udělena v roce 2005. Doprovází ji odměna ve výši 50 000 liber (téměř 1,5 milionu korun), která se rovným dílem rozděluje mezi autora a překladatele. (ČTK)