Eurokomisař pro obchod Hogan oznámil, že v souvislosti s kontroverzí kolem jeho cesty do Irska v komisi končí. Porušil irská nařízení proti covidu.

Hogan se terčem kritiky stal poté, co se minulý týden v rodném Irsku zúčastnil golfového večírku, kde se sešlo přes 80 lidí. V zemi jsou přitom v současnosti povolena shromáždění maximálně 50 osob. Kvůli účasti na akci rezignoval už jeden irský ministr. Hogan navíc nedodržel předpisy ohledně karantény při cestě z Bruselu do Irska, a cestou na večírek se ke všemu dopustil dopravního přestupku, když za volantem používal telefon. (ČTK)