Hurikán Laura se žene Mexickým zálivem k americkým státům Texas a Louisiana jako hurikán čtvrtého stupně a na jihu Spojených států by tak mohl napáchat obrovské škody. Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) nově předpovídá „katastrofickou bouři, extrémní vítr a bleskové záplavy“.

1 PM CDT: #Laura is now an extremely dangerous category 4 hurricane with maximum winds of 140 MPH. Little time remains to protect life and property before water levels begin to rise and winds increase in the warning areas https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6f9tvionaR

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020