Román spisovatelky Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně přivedl do dříve zapomenutého kraje turisty, místní jsou ale od té doby k okolnímu světu nedůvěřiví. Jak se žije od narození do důchodu v jedné chalupě a jak to vlastně s „bohyněmi“ bylo, vypráví žítkovská pamětnice Blažena Mikulková.

Blažena Mikulková ze Žítkové, Foto: Roman Vávra