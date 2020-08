Zhruba sto účastníků protestu zavřela policie v tzv. červeném kostele na náměstí Nezávislosti v Minsku. V běloruské metropoli opět nefunguje mobilní internet. Už 18 dní lidé protestují proti výsledku prezidentských voleb. (Euroradio)

Riot police have blocked entrances to church (where people were hiding) and to the metro stations. Reportedly, some people got detained. Internet was shutdown by request of government (@a1belarus reported) pic.twitter.com/0GxJMuYndH

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 26, 2020