Nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Praze zůstává vysoký. K dnešním 18.00 přibylo za posledních 24 hodin 75 nakažených, podobně jako v úterý. Nárůst v úterý činil 78 případů, což bylo nejvíce od minulé středy.

Vyplývá to z údajů pražské hygienické stanice. Od březnového začátku epidemie koronaviru bylo v Praze potvrzeno 4691 případů nákazy. Zhruba tři čtvrtiny nakažených se už vyléčily. Počet úmrtí lidí s covidem-19 zůstává v Praze na 109.

Minulou středu hygienici v Praze zaznamenali rekordní nárůst nově potvrzených případů nákazy koronavirem, a to 120. Podle hygieniků byl ale tento mimořádný přírůstek způsoben technickou chybou. Zvýšili ho nemocní, kteří nemohli být kvůli problémům s registrem zahrnuti do dat z předešlého dne. Skutečný nárůst za minulou středu zatím hygienici nesdělili. V následujících dnech až do dneška nárůsty činily většinou přes 60 nebo 70 případů denně. (ČTK)