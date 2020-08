Podívejte se, co vás v Deníku N čeká zítra:

– Zemanova operace: podobná zranění se podle lékařů hojí i měsíce

– Komentář: Stíhání úředníků by premiéra Babiše mohlo bolet víc než to vlastní

– Jaké mají lidé zkušenosti s chytrou karanténou? Většinou si stěžují

– V Moloděčnu pohřbili Bělorusa, jenž se vzepřel policii

– Za Šmejdy jsem dostala ceny, ale byla jsem psychická troska, říká autorka filmu

– Komentář: Navalnyj je další oběť Putina. Proč to prezidentovi prochází?

– Bohování byla blbost, v Praze jsem nebyla, říká starousedlice z Žítkové

– Vladimír Merta se navrátil po třiceti letech k próze

– Tenet vás chytí do tenat vydařené filmové exhibice

– Vaše běžecké chyby nemilosrdně odhalí video