Český Rozhlas zvažuje, že kvůli fotce moderátora ČRo rozhlasu a člena Rady ČT Lubomíra Veselého se šéfem ultrapravicové Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem změní svá předvolební pravidla. Zaměstnanci a spolupracovníci ČRo by mohli mít zakázáno se s politiky fotit.

„V souvislosti s aktuálním případem by nově pravidla mohla obsahovat ustanovení ve smyslu, že se zaměstnanci ani spolupracovníci ČRo nesmí v době platnosti/účinnosti těchto pravidel fotit se zástupci kandidujících stran a hnutí, byť by to měla být jen soukromá fotografie,“ upřesňuje mluvčí ČRo Jiří Hošna. Více jsme o případu psali zde. (Hlídací pes)