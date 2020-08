Ve světle debaty o britské koloniální minulosti se v zemi rozhořel spor o podobu závěrečného koncertu letošního festivalu BBC Proms. Dvě vlastenecké písně oslavující britské impérium letos zazní jen v instrumentální verzi.

S pěveckým doprovodem si je lidé budu moci poslechnout zase až za rok.

Spor se rozhořel kolem skladeb Rule, Britannia! (Vládni, Británie) a Land of Hope and Glory (Země naděje a slávy) poté, co list The Sunday Times napsal, že BBC uvažuje o jejich vyřazení z repertoáru závěrečného večera koncertní série kvůli tomu, že jsou spojovány s kolonialismem a otrokářstvím. Deník bez uvedení zdrojů napsal, že Finka Dalia Stasavská, která bude letošní závěrečný koncert naplánovaný na 12. září dirigovat, se snaží tuto hudební událost oslavující vše britské modernizovat a omezit množství „vlasteneckých prvků“.

Podle agentury AP společnost BBC v pondělí uvedla, že změny v programu udělala ona sama. „The Proms přijdou s novou verzí závěrečného koncertu v tomto mimořádném roce s respektem k jeho tradici a zároveň se přizpůsobí současným velmi odlišným podmínkám,“ uvedla BBC. (ČTK)