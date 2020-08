Ruské ministerstvo zahraničí dnes varovalo Spojené státy a Evropskou unii před přijetím sankcí proti svému spojenci Bělorusku a před vměšováním do běloruských záležitostí.

Prohlášení ministerstva následovalo po jednání šéfa ruské diplomacie a náměstka amerického ministra zahraničí Stephena Bieguna v Moskvě, poznamenala agentura Reuters.

„Ruská strana během výměny názorů na současnou situaci v Bělorusku zdůraznila nepřípustnost nátlaku na Minsk sankcemi či politicky, protože by to mohlo přerušit proces navazování vnitropolitického dialogu mezi vládou a společností při zachování vzájemného respektu. Rusko varuje USA a EU před vměšováním do vnitřních záležitostí Běloruska v libovolné podobě, včetně otevřených výzev k protivládním demonstracím, jaké nyní znějí v některých metropolích,“ stojí v prohlášení, zveřejněném na webu ministerstva. (ČTK)