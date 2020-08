Za posledních deset let se počet žáků v základních školách zvýšil o pětinu. Nárůst počtu dětí na prvním stupni se ale zastavil a silné ročníky nyní míří na druhý stupeň. Upozorňuje Český statistický úřad.

Přestože počet prvňáků třetí rok za sebou klesá, počet žáků základních škol od roku 2010/2011 plynule roste. V loňském roce je navštěvovalo o 99 000 dětí víc než před pěti lety. Do prvních tříd nastoupilo loni podle dat ministerstva školství kolem 107 000 prvňáčků, před pěti lety to bylo 117 000 dětí. Silnější ročníky se postupně posouvají na druhý stupeň.

„Za pár let pravděpodobně můžeme očekávat, že skončí nárůst počtu žáků i na druhém stupni základních škol, a ředitelům tak možná skončí dlouhé období starostí s neustálým navyšováním kapacity,“ uvedla Helena Chodounská z ČSÚ.

Podle ní souvisí současný nárůst počtu dětí ve školách s porodním boomem mezi roky 2002 a 2008. Dodala, že od roku 2011 se počet narozených opět snižuje, což se už o tři roky později projevilo v úbytku dětí nastupujících do školek. Postupně podle ní lze očekávat, že silné ročníky budou přecházet do středních a později vysokých škol.

Podle odhadů ministerstva školství by do základních a středních škol mělo od 1. září nastoupit kolem 1,4 milionu dětí, což bude zhruba o 18 200 víc než loni. Prvňáčků usedne do lavic zřejmě kolem 107 800. (ČTK)