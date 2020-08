Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl, že by ve světě existoval „trend“, kdy se kritici ruského prezidenta Vladimira Putina stávají oběťmi atentátů. „Tak to není. Nemůžu s vámi souhlasit, že je to nějaký trend,“ reagoval mluvčí na novinářský dotaz. (TASS)