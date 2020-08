Ruští lékaři u Alexeje Navalného už v prvních hodinách po jeho hospitalizaci v Omsku zjistili sníženou hladinu cholinesterázy. Lékaři z berlínské kliniky Charité včera sdělili, že byl opoziční politik otráven látkou ze skupiny inhibitorů cholinesterázy.

Omští lékaři naopak před pacientovým převozem trvali na tom, že otráven nebyl. „Je důležité zjistit, co je příčinou poklesu hladiny cholinesterázy. Ani naši lékaři, ani němečtí to určit nedokázali. Nerozumíme tomu, na jakém základě někteří naši kolegové tak spěchají s použitím slova ‚otrava‘. Byla to jedna z prvních verzí, kterou prověřovali naši lékaři, látka ale nebyla určena,“ prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. (Dožď)