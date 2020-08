Guvernér amerického státu Wisconsin Tony Evers povolal do ulic města Kenosha národní gardu. Reaguje tak na nepokoje, které vypukly poté, co policisté střelili do zad černocha.

Protestující se několikrát střetli s policií, zapalovali auta a rozbíjeli okna.

Policisté střelili devětadvacetiletého Jacoba Blakea poté, co zasahovali u domácí hádky. Strážci zákona vypálili na muže celkem sedmkrát. Důvod střelby je zatím předmětem vyšetřování. V průběhu nedělního večera a pondělí se pak na místě střelby scházeli místní lidé.

Zástupci policejních odborů protestující vyzvali, aby vyčkali závěrů vyšetřování. (Reuters)