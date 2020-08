Obžalovaná Simona Kratochvílová se vyjádřila i k bytu na Senovážném náměstí, který jí zprostředkoval další obžalovaný Miroslav Pelta.

„Byt jako takový byl řešení z aktuálně vzniklé situace. Vysvětlím, co se dělo. 9. ledna 2017 jsem dostala zprávu od paní ministryně Valachové, že hovořila s panem Chvojkou, kterého se v rozhovoru pro média ptali, jestli paní Valachová bydlí s jinou ženou. Paní Valachová považovala svůj mediální obraz jako velmi důležitý, tak mi napsala, ať se okamžitě odstěhuji, a vůbec ji nezajímalo, kam půjdu. Její řidič mi vyložil mé věci hned druhý den na ministerstvu,“ řekla.

Kratochvílová se tak domluvila s Peltou, jestli by jí nepronajal přechodně byt v centru Prahy, který měl mít Pelta pro syna.

„Nájem toho bytu byl vysoký, protože byl v centru. Výhodou bylo, že jsem to měla čtyři minuty od kanceláře. S panem Peltou jsme se dohodli, že mu budu každý měsíc platit 39 400 korun, tuto částku jsem mu dávala v hotovosti vždy na začátku měsíce s tím, že on to vyřeší s majitelem. S mým manželem jsme se dohodli, že ty peníze budeme hradit ze společných úspor,“ dodala Kratochvílová.