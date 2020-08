Čeští turisté potřebují ode dneška při návratu ze Španělska negativní test na koronavirus, jinak musí jít do karantény. Výjimku mají pouze lidé přilétající z Kanárských ostrovů, lidé, kteří strávili v zemi méně než 12 hodin, a děti do pěti let.

Je to v důsledku zařazení Španělska mezi rizikové země s ohledem na šíření nákazy koronavirem.

Turisté se podle ministerstva zdravotnictví musí bezprostředně po návratu telefonicky ohlásit na krajské hygienické stanici příslušné k místu jejich bydliště. Následně budou muset absolvovat test na covid-19, který si sami zaplatí, a o výsledku hygieniky informovat do 72 hodin od vstupu na české území. Pokud lidé test po návratu nepodstoupí, čeká je dvoutýdenní karanténa. (ČTK)