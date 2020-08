Organizace Human Rights Foundation identifikovala 15 běloruských policistů, kteří brutálně bili demonstranty. Nyní je obránci lidských práv prostřednictvím SMS informují o tom, že se dopustili zločinu proti lidskosti a budou potrestáni. (HRF)

In collaboration with local Belarusian activists, HRF has identified fifteen individuals serving in organizations within the state apparatus that have taken part in or facilitated suspected crimes against humanity. https://t.co/QFrQK0SPWf

