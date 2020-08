Prezident USA Trump bez důkazů obvinil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv z úmyslného zdržování testů vakcín a léků proti covid-19. Podle Trumpa je důvodem snaha zahájit jejich používání až po listopadových prezidentských volbách. (Reuters)

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020