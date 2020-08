Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj byl sanitkou transportován na letiště v Omsku. V sanitce s ním měl jet i jeho bratr Oleg Navalnyj, advokát Ivan Ždanov a Navalného mluvčí Kira Jarmyšová. „Dohodli jsme se, že pojedeme sanitkou s Alexejem. Ale tajně ho od nás odvezli,“ uvedla mluvčí Jarmyšová na Twitteru.

Реанимобиль в аэропорту pic.twitter.com/tpukNu6AGK — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Navalnyj bude transportován do Německa poté, co v letadle při cestě do Moskvy zkolaboval. Podle Navalného spolupracovníků byl politik otráven.