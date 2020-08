Světová zdravotnická organizace (WHO) doufá, že pandemie koronaviru bude trvat méně než dva roky. Řekl to její šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus, Připomněl také, že španělská chřipka trvala právě dva roky, a to v letech 1918–1920.

Dodal, že současnou pandemii může zhoršit globalizace světa, kvůli níž se virus rychleji šíří, výhodou jsou naopak znalosti a technologie, které lidstvo má. (Reuters)