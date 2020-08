Státy eurozóny trápí zpomalení obnovy ekonomiky po koronavirové epidemii. Poukazují na to některé hospodářské ukazatele, které reagují především na zpřísňování karanténních opatření.

V srpnu analytici zaznamenali pokles zájmu firem investovat do rozvoje podnikání, ve srovnání s minulým měsícem index společnosti IHS Markit klesl z 54,9 bodu na 51,6 bodu. Významně se propad projevil například ve Francii, kde rovněž vzrostly obavy z hromadného propouštění. Po prudkém pádu v březnu evropské ekonomiky rostly kontinuálně od dubna.

Analytici Commerzbank v souvislosti s tím potvrdili, že v rámci eurozóny neočekávají prudký návrat ekonomiky do stavu před koronavirovou krizí (křivka ve tvaru písmene „V“). A to navzdory tomu, že čelní představitelé evropských zemí odmítají další plošná opatření, při kterých by došlo například k uzavření hranic.

V USA je situace opačná, podnikatelská aktivita se tam dostala nejvýše od února. (Financial Times)