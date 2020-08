Praha navrhne úplný zákaz automatů, výjimky prý nejsou možné. Podle antimonipolního úřadu by povolení jen u části kasin znamenalo zásah do hospodářské soutěže.

Pražský magistrát tak nemohl při přípravě nové vyhlášky o hazardu vyhovět městským částem, které chtěly stanovit výjimky z plošného zákazu takzvaných technických her, tedy automatů nebo videoloterijních terminálů. Řekla to dnes radní Hana Marvanová (za STAN).

Návrh vyhlášky v případě schválení zakáže všechny automaty v metropoli. Na konci měsíce jej bude schvalovat rada, na zastupitelstvo by mohl jít 10. září.

„Žádné výjimky stanovit nemůžeme,“ uvedla radní. O stanovení výjimek podle ní žádalo sedm nebo osm městských částí. Marvanová dále řekla, že magistrát provedl místní šetření v povolených kasinech, která odhalila, že řada provozoven označených jako kasina jsou reálně herny. Rozdíl spočívá v povinnosti kasin provozovat živou hru, což však podniky obcházejí například umístěním kola štěstí, které však nikdo nehraje.

Výjimky pro kasina chtěla prosadit zejména Praha 1, kde je jich nyní povoleno 20. Rada před časem přijala usnesení, že bude požadovat výjimku pro povolení technické hry u deseti z nich. V reakci na negativní stanovisko magistrátu svoje připomínky přehodnotila. Starosta Petr Hejma (STAN) je nicméně k plošnému zákazu automatů skeptický. „Samozřejmě to zní báječně, já bych si přál, aby nebyly automaty. Ale je to úplně stejné, jako kdybychom řekli, že zakážeme tvrdý alkohol. Stejně nám ho lidé budou doma pít a nebo ho budou pít v nějakých tajných klubech a barech, ale prostě to nevymýtíme,“ řekl (ČTK)