Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci oznámil, že před dvojzápasem o postup do Ligy mistrů půjde tým ve druhé polovině září preventivně do izolace. Pokud Slavia postoupí znovu do základní skupiny Ligy mistrů, může vydělat až půl miliardy korun.