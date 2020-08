Opozice kritizuje ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) kvůli zmatkům při zavádění mimořádných opatření. Vojtěch po dnešním jednání oznámil, že vláda ustoupí od plošného zavádění některých mimořádných opatření, které včera vyhlásil.

Podle předsedy ODS Petra Fialy vláda zkouší, co všechno si může dovolit. „Babiš s Vojtěchem by si už konečně měli přestat dělat z lidí blázny. Nebo zkoušejí, co všechno veřejnost vydrží? Nikdo neví, co vlastně platí,“ napsal Fiala.

Místopředseda hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík vyzval ministra zdravotnictví k demisi. Podle Gazdíka připomínají zmatky při zavádění opatření cirkus.

Odchod ministra Vojtěcha by byl vhodným krokem i podle předsedy SPD Tomio Okamury. „Myslím, že už je čas, aby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignoval,“ řekl Okamura v České televizi. Odpovědnost by podle něj měl vyvodit i premiér Babiš.

Podle lidovců vláda vnáší svými rozhodnutími zmatek mezi občany. „Vyjádření ministra Vojtěcha jsou opravdu jak z pohádky. Prosíme, takhle už ne. Víme, že vnášet zmatek mezi občany vám jde, ale už by to stačilo,“ napsala KDU-ČSL.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že Babišův kabinet je neschopný. „Ukazuje se, že vláda nemá žádný plán a nebyla schopna ani využít návrhy, které jsme jí naservírovali až pod nos,“ napsal Bartoš.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová to zase označila za „neuvěřitelný chaos“, který vláda demonstruje „absolutní nekompetenci“.

„Ale i riskuje důvěru lidí v přijímaná opatření. Je těžké se vůbec vyznat v tom, co platí, takže nebudu vůbec překvapena, když lidé nakonec i opatření, která by smysl měla, nebudou chtít dodržovat. V březnu byl chaos ještě ospravedlnitelný, ale po šesti měsících s koronavirem, v srpnu, už se jedná jen o totální nekompetenci nemehel, která bohužel tento stát řídí,“ prohlásila.