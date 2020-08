Krajský soud v Praze poslal na šest let do vězení muže za pokus o těžké ublížení na zdraví. Během agresivního najíždění vhodil do okna jiného jedoucího auta kuličku, která rozbila okno. Podle soudu ohrozil zdraví rodiny, která ve voze jela. Rozsudek není pravomocný, muž také dostal zákaz řízení na sedm let. (Novinky)