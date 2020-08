Belgická policie vyšetřuje smrt Slováka, který zemřel před dvěma lety v místní nemocnici po zatčení na letišti v Charleroi. Na záběrech z vězeňské kamery na něm policisté v cele klečí a smějí se. Jedna policistka zvedá ruku v nacistickém pozdravu.

Rodina Slováka si stěžuje na policejní násilí. Informoval o tom dnes server BBC.

Jozef Chovanec (39), který často z pracovních důvodů cestoval mezi Slovenskem a Belgií, byl zadržen 23. února 2018 na letišti v Charleroi poté, co se dostal do potyčky s policisty. Byl totiž vyveden z letadla, kde se podle policie choval násilně a kapitán letadla proto odmítal se strojem vzlétnout.

V cele předběžného zadržení si podle dřívějších zpráv Slovák způsobil sebepoškozující zranění a byl převezen do nemocnice, kde později zemřel. Policisté tvrdí, že se muže v cele snažili uklidnit poté, co opakovaně narážel hlavou do dveří cely, až začal krvácet.

Podle videozáznamu policisté klečeli Slovákovi na hrudi 16 minut, uvedl dnes deník Sme. „Blokování dýchání našeho klienta po dobu 16 minut není normální,“ citoval slovenský deník advokáta rodiny Lennerta Dierickxa. Příbuzní si rovněž stěžují na pomalý postup belgické justice. Podle prokurátora v Charleroi byli vyslechnuti všichni policisté, kteří se zásahu proti Slovákovi účastnili, a vyšetřování se chýlí konci. (ČTK)