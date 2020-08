Ruský opoziční vůdce a kritik prezidenta Vladimira Putina Alexej Navalnyj měl být otráven a je v bezvědomí v nemocnici. „Předpokládáme, že Alexej byl otráven něčím přimíchaným do čaje. Bylo to jediné, co ráno pil,“ uvedla na Twitteru jeho mluvčí Kira Jarmyšová.

#BREAKING: Russian opposition activist Alexey Navalny spox: He has been poisoned and taken to the intensive care unit in a hospital in Omsk where his plane emergency landed pic.twitter.com/v3sTvb5tu8

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 20, 2020