Vládní sociální demokraté navrhnou, aby ošetřovné kvůli karanténě z důvodu šíření koronaviru nového typu mohli čerpat rodiče dětí ve věku do 13 let, a to po dobu, po kterou to bude třeba.

Nyní mají nárok na ošetřovné po dobu devíti kalendářních dnů rodiče dětí do deseti let. Poslankyně Alena Gajdůšková novinářům řekla, že ji mrzí neochota koaličního hnutí ANO se bavit o změně v souvislosti s novelou školského zákona o distanční výuce.

„Jestliže zavřeme třídu, je potřeba, aby rodiče měli možnost s dětmi být. Ideálně kdyby to bylo v režimu do 30. června,“ uvedla Gajdůšková.

Protože se ale situace změnila, chce, aby rodič mohl být „na paragrafů doma do té doby, do kdy bude dítě muset být doma“. Změna by měla platit pro děti do třinácti let, nyní je nárok na ošetřovné omezen desátým rokem dítěte. Po změně zákona dnes na plénu Sněmovny volali i Piráti. (ČTK)