Do Tuniska bude nutný negativní test na koronavirus, a to pro cesty ze všech zemí. Informovala o tom na Twitteru tuniská tisková agentura TAP, podle níž to oznámil tuniský ministr zdravotnictví.

Zatím není jasné, od kdy tato povinnost bude platit. České cestovní kanceláře obnovily lety do Tuniska v sobotu. Češi, kteří do země přijeli v rámci organizované turistiky, se nemuseli prokazovat negativním testem na covid-19.

„Žádný cestující nebude moci vstoupit do Tuniska, aniž by předložil negativní test na koronavirus, a to bez ohledu na zemi původu,“ řekl dnes na tiskové konferenci tuniský ministr zdravotnictví Muhammad Habíb. (ČTK)