Premiér Andrej Babiš řekl, že Bělorusové by si sami měli rozhodnout o své budoucnosti a o tom, kam chtějí patřit. „Rozhodně by se neměla opakovat situace jako na Ukrajině. My samozřejmě podporujeme cílené sankce,“ řekl ve Sněmovně s tím, že samozřejmostí je odsouzení násilí.