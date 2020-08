Ministerstvo financí očekává, že Nejvyšší soud dál prodlouží lhůtu pro nutnou omluvu státu za prezidentova slova o Ferdinandu Peroutkovi. Deníku N to řekl mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík.

„S ohledem na charakter plnění Nejvyšší soud opakovaně rozhodl o odkladu vykonatelnosti v obdobných řízeních a my nemáme důvod se domnívat, že by se od této praxe odchýlil i v tomto případě,“ napsal mluvčí. Ministerstvo se mělo omluvit do dnešního dne.