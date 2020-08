Běloruské ministerstvo vnitra zveřejnilo prohlášení svých zaměstnanců, ve kterém uvedli, že se k protestujícím nepřipojí. „Čekají od nás patetické vzdávání se průkazů, připojení se k protestujícím a veřejné odsouzení vlády. To se nestane!“ stojí v prohlášení.

Odvolání také zdůrazňuje, že policisté by se neměli omlouvat za to, že nadále slouží. Zároveň je v dokumentu uvedeno, že bezpečnostní síly „sdílejí odpovědnost za všechny negativní aspekty, které civilisté zažili během nedávných událostí“. (MBCh)