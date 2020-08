Příčinou tragického požáru v Bohumíně, při kterém přišlo o život jedenáct lidí, mohla být podle státního zástupce Michala Króla rozluka manželů. Žhář podle něj dostal den před činem zprávu od manželky, že už se k němu nevrátí.

Případ je stále vyšetřován a policie i dozorující státní zástupce čekají na znalecké posudky. Ty by mohly objasnit, proč se plameny v bytě šířily takovou rychlostí.

Motivem šíleného činu mohla být msta. Pachatel si prý celou dobu myslel, že se k němu jeho žena ještě vrátí, ona mu ale napsala, že ne. Další den přišel podnapilý na oslavu svého syna.

„Od té doby, co byl obviněn, se k motivu vyjadřuje poměrně kuse. On sám si uvědomuje, že to, co udělal, nemá ospravedlnění, a říká k tomu, že chtěl manželku a svého syna v podstatě postrašit,“ popsal chování obviněného státní zástupce.

Muž podle něj projevuje lítost, ale jemu samotnému nepřijde nijak hluboká a upřímná. „Na mě to působí tak, že lituje spíš toho, v jaké situaci se ocitl. Ale neznáme jeho inteligenci a nevíme, jestli eventuálně netrpí nějakou duševní poruchou, protože ještě není udělaný znalecký posudek na jeho duševní stav. Posudek by nám mohl například říct i to, jak ten člověk vnímal realitu,“ dodal Król. (Seznam zprávy)