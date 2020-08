Ve fotbalové Barceloně skončil po půl roce trenér Quique Setién, oznámilo to vedení klubu. Setiénův konec je součástí širší restrukturalizace prvního družstva. Barcelona v pátek podlehla Bayernu Mnichov 2:8 v utkání Ligy mistrů.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020