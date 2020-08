Prezident Trump v telefonátu pro ranní vysílání stanice Fox News promluvil o smrti svého bratra Roberta, který zemřel v sobotu. „Nebyl to lehký víkend. Věděli jsme, že se to stane. Víte, on nikdy nežárlil. Byl to můj největší fanoušek.“

Donald Trump neuvedl, na co jeho jednasedmdesátiletý bratr zemřel, ale popsal, jak ho Robert Trump obdivoval. „Lidé mi vždycky říkali: ‚Mluvil jsem s tvým bratrem a byl tak nadšený.‘ Byl nadšený, co se dělo naší zemi, a byl hodně naštvaný na Čínu,“ vyprávěl moderátorům prezident.

Deník New York Time zmínil, že než se Donald Trump rozhodl kandidovat na prezidenta USA, oba bratři spolu nebyli několik let v kontaktu. Poté co byl Robert Trump v pátek hospitalizován, jej prezident v newyorské nemocnici navštívil. V sobotu pak hrál golf ve svém klubu v Bedminsteru. (Fox News, NY Times)