Druhá hráčka světového tenisového žebříčku, Rumunka Simona Halepová, nebude hrát na letošním US Open. Čerstvá vítězka turnaje z Prahy se z newyorského grandslamu odhlásila kvůli obavám z koronaviru, stejně jako světová osmička Belinda Bencicová. (České noviny)

After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen

I always said I would put my health at the heart of my decision

— Simona Halep (@Simona_Halep) August 17, 2020