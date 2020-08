Češi při sbírkách na pomoc lidem postiženým ničivým výbuchem v libanonském Bejrútu humanitárním organizacím poslali přes dva miliony korun. Další více než dva miliony korun neziskové organizace uvolnily ze svých zdrojů.

Na účet Člověka v tísni do dnešního dne doputovalo více než 994 000 korun, Charita ČR vybrala 947 000 a Diakonie asi 70 000 korun. Na pomoc Libanonu se vybíralo i při sobotním žehnání mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí, lidé darovali asi 156 000 korun. Sbírky jsou i nadále pro příspěvky otevřeny.

Do sbírky SOS Libanon, kterou Člověk v tísni vyhlásil záhy po explozi, přispěli lidé k dnešnímu ránu více než 994 000 korun, uvedla Markéta Jourová. „Další milion korun organizace poskytla z fondu Klub přátel. Peníze budou použity na opravu poničených domů, aby se místní mohli do svých domovů vrátit co nejdříve,“ poznamenala.

V Bejrútu pomůže Člověk v tísni podle Jourové s opravou domů v nejzasaženější a zároveň nejchudší čtvrti Karantina. „Jak vyplynulo z rozhovorů s místními, tak pro většinu lidí, kteří zůstali, je momentálně nejpodstatnější mít bezpečný domov a pro ty, jejichž domov je neobyvatelný, aby se mohli vrátit domů,“ uvedla Lenka Filípková, koordinátorka programů Člověka v tísni na Blízkém východě, která je přímo na místě. Opravy je podle ní důležité dokončit před začátkem zimy. Lidé mohou i nadále své příspěvky posílat na účet SOS Libanon 54333345/0300.

Sbírku na pomoc poničenému Bejrútu vyhlásila i Charita ČR, podle mluvčího organizace Jana Oulíka se do dneška podařilo vybrat 947 000 korun. Zájemci o příspěvek mohou poslat svůj dar na 55660022/0800 s uvedením variabilního symbolu 129, využít mohou i dárcovské zprávy DMS. Charita ČR záhy po výbuchu uvolnila ze svého krizového fondu na poskytnutí okamžité pomoci 300 000 korun. V příštích měsících chce podpořit opravu poničených domů a bytů a postiženým také pomohou s nákupem jídla, přikrývek a dalšího vybavení.

Na konto Charity ČR poputuje i výtěžek sbírky pro Libanon, kterou Arcidiecézní charita Praha uskutečnila v sobotu při žehnání mariánského sloupu. Vybrat se jí podařilo přes 156 000 korun.

Humanitární sbírku organizuje i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Podle Kristiny Ambrožové lidé na její účet poslali k dnešnímu dni asi 70.000 korun. Peníze mohou i nadále darovat na účet 292949292/0300, uvést by měli variabilní symbol 3247. Poslat mohou i dárcovskou zprávu DMS. Diakonie již do Libanonu poslala 800 000 korun ze své Postní sbírky.

Dva týdny starý výbuch v přístavu Bejrútu připravil o život nejméně 172 lidí, kolem 6000 lidí bylo zraněno. O domov po výbuchu přišlo asi 300 000 lidí. (ČTK)