Britská vláda hledá více dobrovolníků pro klinické studie vakcíny proti nemoci covid-19, vyzvala také, aby se více zapojili lidé z různých etnických menšin a lidé starší 65 let. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

„Na 100 000 dobrovolníků je skvělý začátek, ale potřebujeme mnohem více lidí z různých skupin, abychom mohli rychle najít vakcínu, který ochrání ty, kteří ji potřebují,“ uvedla Kate Binghamová, šéfka zvláštního týmu britské vlády pro vývoj vakcín. Vyzvala, aby se do registru dobrovolníků zapojili také lidé starší 65 let a černoši a Asiaté. (ČTK)