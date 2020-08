Ve Varšavě se dnes střetly stovky nacionalistů s aktivisty podporující práva gayů a leseb a transgenderových osob. Nacionalisté spálili duhovou vlajku, zatímco aktivisté ji nakreslili na ulici.

Polish nationalists and LGBT activists face off in Warsaw https://t.co/tm8AK7evZz pic.twitter.com/bvMpHxFwUF

— Reuters UK (@ReutersUK) August 16, 2020