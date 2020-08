Prezident USA Donald Trump kritizuje chystanou korespondenční volbu s tím, že může vést k podvodům. Některé věci se nemění: podobné obavy zněly už v roce 1864, když se za občanské války prezident korespondenčně volil poprvé. (National Geographic)

The 1860s paved the way for remote voting in the U.S., a process that faces renewed controversy during the coronavirus pandemic https://t.co/zmD5OwubRn

— National Geographic (@NatGeo) August 15, 2020