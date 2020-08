Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že se chystá situaci v zemi projednat s ruským prezidentem Putinem, píše TASS. Podle Lukašenka se rozvíjí vnější agrese proti jeho zemi, podle scénáře „barevné revoluce“.

Lukashenko now asks Putin for help. "If Belarus collapses the entire post-Soviet space will follow". pic.twitter.com/sUueqJaDM4

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 15, 2020