Je to kampaň. Řeč je o heslu „bez těžké brigády není armády“, které vojáci nasadili krátce poté, co premiér zpochybnil investice do obrany. Vymyslel ho šéf armádní strategické komunikace při ranním běhu. Svět je nebezpečný a pandemie koronaviru ho bezpečnějším neučinila, říkají čeští diplomaté v NATO. Aliance se kvůli koronaviru šetřit nechystá. A ani Česko ne.