Historická dohoda: Izrael a Spojené arabské emiráty se dohodly na normalizaci vztahů a navázání vzájemných styků. Úspěch si připisuje i Donald Trump. Co za dohodou je, přibudou další arabské státy, co bude s anexí Západního břehu – to vše rozebírá Jan Fingerland z ČRo.