Rakousko chystá nařízení, podle kterého by se Rakušané museli po návratu z Chorvatska prokázat negativním testem nebo se izolovat v domácí karanténě. Vídeň zároveň vydala nejvyšší stupeň varování před cestami do Chorvatska.

„Vzhledem k epidemickému vývoji v Chorvatsku vydáváme nejvyšší stupeň varování pro celou zemi,“ uvedlo ministerstvo. Rakouské občany vyzvalo, aby do Chorvatska nejezdili, pokud to není bezpodmínečně nutné. Turisty, kteří již v zemi jsou, úřad podle agentury APA „důrazně“ vyzval, aby se vrátili do Rakouska.

Ministerstvo zdravotnictví nyní připravuje nařízení, podle kterého by se Rakušané museli po návratu z Chorvatska prokázat negativním testem, který nebude starší 72 hodin, nebo se izolovat v domácí karanténě.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se dosud ve čtyřmilionovém Chorvatsku nakazilo koronavirem přes 6000 lidí. S covidem-19 jich 161 zemřelo. V posledních dnech začal počet potvrzených případů růst. Za středu dokonce úřady zaznamenaly 180 nových případů, což je nejvyšší denní přírůstek od počátku epidemie. V posledních dvou měsících se denní počty nakažených pohybovaly mezi 30 a 100. Věkový průměr nakažených ze středy činí 31 let.

Také v Rakousku v posledních dnech denní přírůstek nakažených roste. Za posledních 24 hodin přibylo v zemi 282 potvrzených případů, což je nejvíce od 10. dubna. Podle ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera přitom výrazně klesl věkový průměr nakažených – nyní činí 33,7 roku. (ČTK)