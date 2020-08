V sídle technologických firem na východním okraji Minsku se shromáždily davy lidí ze stávkujících podniků. Podle novinářky Hanny Liubakové jsou v ulicích měst po celé zemi desítky tisíc lidí.

#Belarus Another game changer. A massive rally of employees of the High Technologies Park, the Belarusian Silicon Valley.Hundreds of small and large enterprises are striking. Tens of thousands people are on the streets across the country right now. People are literally everywhere pic.twitter.com/CIITVPTMgm

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 14, 2020