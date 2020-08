Do Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí bude v sobotu uložen vzkaz podepsaný kardinálem Dukou, starostou Petrem Hejmou a sochařem Váňou. Listina podepsaná například hradním mluvčím Ovčáčkem nebo radní ČT Lipovskou do sloupu vložena nebude. Na Twitteru to uvedlo vedení Prahy 1.