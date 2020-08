Ministerstvo financí podalo dovolání ve sporu o výroky prezidenta Zemana o novináři Peroutkovi. Požádalo také, aby dovolání mělo odkladný účinek.

Tiskový odbor ministerstva doplnil, že úřad navrhl i odklad vykonatelnosti rozsudku. Pokud by Nejvyšší soud tomuto požadavku vyhověl, ministerstvo by se nemuselo Peroutkově vnučce omlouvat až do rozhodnutí o dovolání.

Pražský městský soud ministerstvu počátkem července uložil, aby se žurnalistově vnučce Terezii Kaslové omluvilo za dehonestující a nepravdivé výroky prezidenta o tom, že její děd byl autorem článku „Hitler je gentleman“. Omluvu musí úřad zaslat dopisem a také ji zveřejnit na svém webu. Lhůta pro omluvu má vypršet v úterý.

Podat dovolání se chystá i Kaslová, která se domáhá širší omluvy i za další prezidentovy výroky. (ČTK)