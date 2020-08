Bývalý právník Donalda Trumpa Michael Cohen zveřejnil obsah a podobu své knihy, která vyjde pod názvem Disloyal (Neloajální). Podle prvních úryvků se rozhodl odkrýt i nejchoulostivější detaily z Trumpova života.

The day has finally arrived. I have waited a long time to share my truth. To read the foreword and pre-order my book DISLOYAL, visit https://t.co/Va4Rt0Zear

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) August 13, 2020