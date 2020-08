Běloruský prezident Lukašenko „uslyšel stížnosti pracovních kolektivů a přikázal prověřit všechny případy zadržení občanů v posledních dnech“. Toto prohlášení učinila hlava státu prostřednictvím šéfky běloruského senátu Kočanovové.

Kočanovová ale zároveň odmítla zpochybnit výsledky nedělních voleb, když prohlásila: „Lid svou volbu udělal. A vše, co se začalo dít poté, je bezprecedentním pokusem zničit to, na co jsme vždy byli tolik hrdí – náš život v míru a pospolitou společnost.“ Vyzvala demonstranty, aby se „zastavili“, protože „nikdo nepotřebuje válku“. (Belarus partisan)