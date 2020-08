Nejméně osm dětí mladších pěti let v srpnu zemřelo kvůli špatným podmínkám v táboře na severu Sýrie, upozornil UNICEF. V táboře žijí desítky tisíc žen považovaných za podporovatelky tzv. Islámského státu se svými dětmi.

Podle Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF) děti zemřely mezi 6. a 10. srpnem. Smrt čtyř z nich zavinila podvýživa, úmrtí dalších různé jiné příčiny včetně dehydratace způsobené průjmovým onemocněním. V táboře podle fondu strádá na 40 000 dětí ze 60 různých zemí. Tyto děti „nemají přístup k základním službám, v létě trpí ve vedrech a musejí se vyrovnat s prožitým násilím a traumatem z přesídlení“, upozorňuje UNICEF.

Mezi pracovníky tábora se navíc minulý týden vyskytl koronavirus, což vedlo k dočasnému omezení některých poskytovaných služeb.

Tábor spravují kurdské síly, které s podporou USA bojovaly proti IS. V zařízení se podle agentury AP nacházejí rodiny členů Islámského státu, kteří se buď Kurdům vzdali, nebo se ocitli v zajetí. Země, odkud rodiny pocházejí, se příbuzné bojovníků IS až na výjimky zdráhají přijmout zpět kvůli obavám o bezpečnost.

V roce 2014 se radikálům z IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a skoro třetinou Iráku. O tři roky později přišel IS prakticky o veškerá území, včetně svých hlavních bašt – iráckého Mosulu a syrské Rakky. Navzdory ztrátě území IS v obou zemích dál sporadicky útočí. (ČTK)